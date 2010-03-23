Ющенко начитал Януковичу краткий курс «Президентства для чайников»

Лидер "Нашей Украины" Виктор ЮЩЕНКО убежден, что новая парламентская коалиция сформирована на неконституционных принципах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе "Нашей Украины", об этом В.ЮЩЕНКО заявил в интервью 5-му каналу, которое будет транслироваться сегодня в 21.00 в программе "Время".

В ходе интервью В.ЮЩЕНКО отметил неконституционное формирование коалиции, рассказал, почему украинская ГТС должна оставаться независимой и акцентировал внимание на шагах, которые должен сделать Виктор ЯНУКОВИЧ в должности Президента Украины.

В частности, В.ЮЩЕНКО считает, что В.ЯНУКОВИЧ должен быть Президентом всей Украины. "Не в целях Президента быть Президентом Донбасса. Ему нужно задуматься над тем, как быть Президентом Украины. Нужно услышать и одну часть, и другую, потому что ты – Президент украинцев, а не края", - сказал он.

Лидер "Нашей Украины" выразил убеждение, что процесс демократии в Украине уже необратим. "Украинский народ этого не допустит. Вернуться в ту же реку невозможно", - убежден В.ЮЩЕНКО.