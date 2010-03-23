Симоненко пытается сгладить претензии Грача?

Сегодня еще рано судить о том, насколько эффективны и оправданы те или иные кадровые назначения в правительстве, Администрации Президента и на местном уровне. Об этом заявил лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО.

Как сообщает пресс-служба КПУ, он подчеркнул, что «ответ на этот вопрос мы получим тогда, когда будет готов проект Госбюджета, когда будет выполняться закон о повышении соцстандартов, тогда, когда и с каким результатом закончатся газовые переговоры с Россией и как будут решаться вопросы Единого экономического пространства и Таможенного союза». По его словам, об эффективности назначений можно будет также судить после того, как правительство определится с ценовой и тарифной политикой, прежде всего, на энергоносители и коммунальные услуги. «Оценивать эффективность кадровых назначений можно будет и по тому, какая будет проводиться языковая политика, как будут решаться вопросы восстановления исторической справедливости в отношении наших ветеранов - победителей и героев Великой Отечественной войны и так далее», - сказал П.СИМОНЕНКО.

В то же время лидер КПУ подчеркнул, что, принимая решение о создании коалиции, КПУ руководствовалась, в первую очередь, необходимостью «выполнения триединой задачи: отстранения от власти пещерных националистов, наведения порядка в стране и обеспечения благополучия наших граждан через единство власти, когда одна и та же политическая команда принимает решения, проводит эти решения в жизнь и отвечает за их исполнение». П.СИМОНЕНКО признает, что «вне всякого сомнения, кадровый потенциал - это один из ключевых инструментов любой власти и то, кто будет назначен на ту или иную должность, имеет не последнее значение с точки зрения эффективности работы всей системы власти». «Принцип «кадры решают все» - это аксиома»- сказал он. П.СИМОНЕНКО подчеркнул: «Поэтому, как участники коалиции, имея профессионально подготовленных специалистов для работы на любых уровнях и во всех органах государственной власти и управления, мы, естественно, не можем оставаться вне процесса формирования всей вертикали власти, в том числе правительства и органов местного самоуправления». Но при этом добавил, что еще рано судить об эффективности и оправданности кадровых назначений в правительстве, Администрации Президента и на местном уровне.

Как известно, народный депутат Украины Леонид ГРАЧ в интервью агентству УНИАН говоря о сотрудничестве фракции КПУ с Президентом Украины и правительством, сказал, что то «как обошлись с коммунистами, можно считать, как минимум, ошибкой». Он подчеркнул, что фракция стала составляющей частью коалиции, отправили в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО, но «сформировано правительство практически всецело силами «регионалов». Из них же состоит подавляющее большинство глав облгосадминистраций». По его словам, возникает вопрос: «А мы для чего в коалиции? Мы что, не заслуживаем того, чтобы было несколько министров коммунистов? Мы что, не заслуживаем, чтобы было несколько губернаторов коммунистов?». «Заслуживаем, конечно – и по вкладу в их победу, и по нашему отношению к делу», - добавил Л.ГРАЧ.

Также он критикует политику назначений на местах, в частности в Крыму.