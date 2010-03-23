Азарову рассказали, какой у него запас прочности

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ убежден, что если правительство Николая АЗАРОВА не приступит к жестким и последовательным экономическим реформам, оно может превратиться во временное, переходное правительство.

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО относительно завершения кадровой комплектации исполнительной власти.

«У АЗАРОВА есть уникальный шанс войти в историю реформатором. Запас прочности во временном отношении составляет около 6 месяцев, чего новой власти хватит, чтобы начать достаточно жесткие социально-экономические реформы, о которых говорил вице-премьер Сергей ТИГИПКО. Сам факт формирования правительства и усиления вертикали власти явился стабилизирующим. Однако в случае, если правительство АЗАРОВА в ближайшее время так и не приступит к модернизации, оно станет временным и даже переходным», - считает эксперт.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, одним из основных направлений деятельности нового правительства могут стать не столько реформы, сколько аудит ситуации, что само по себе будет представлять полумеру, не имеющую окончательной ценности, и не несущую позитивных изменений. «Если АЗАРОВ не будет заниматься реформами, он будет заниматься аудитом и перераспределением зон влияния. То, каким образом сегодня совершаются кадровые назначения, наталкивает на мысль о корпоративно-реваншистском принципе формирования власти», - заявил А.ГОЛОБУЦКИЙ.

По его словам, понимание ситуации без механизма ее системного улучшения через реформы – это путь наименьшего сопротивления, которым «негоже идти команде, самопровозгласившей себя профессиональной и реформаторской».