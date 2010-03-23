Эксперт утверждает, что Табачник готовит Украину к расколу

Министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК готовит Украину к ментально-культурному расколу.

Такое мнение в интервью УНИАН выразил политолог, публицист Тарас ВОЗНЯК.

По его словам, именно об этом свидетельствуют последние действия и заявления министра образования, в частности, о предоставлении права школьникам и студентам выбирать язык обучения.

“Настоящей целью подобных действий является то, чтобы дети вообще не знали украинского языка”, - считает Т.ВОЗНЯК.

По мнению политолога, после того как ментально-культурный раскол обретет в Украине реальные черты, очень достоверным является и ее административный раздел. По словам Т.ВОЗНЯКА, в пользу такого варианта развития событий, когда политически активную Галичину могут отделить от всей остальной Украины, свидетельствуют и заявления Д.ТАБАЧНИКА о культурной обособленности галичан от других украинцев.

“Таким образом, результатом действий нынешней власти в гуманитарной сфере может стать возникновение на территории Украины трех административно независимых единиц – украиноязычной и русскоязычной частей, а также Крыма”, - считает Т.ВОЗНЯК.

Как сообщал УНИАН, сегодня в интервью газете "Сегодня" министр образования и науки Д.ТАБАЧНИК заявил, что никогда не утверждал, что галичане - не украинцы.

В то же время, по его словам, в Украине живет два этноса: галичане и жители Большой Украины. "Эти национальные группы, писал я, не имеют ничего общего в ментальном и конфессиональном смысле", - сказал Д.ТАБАЧНИК.