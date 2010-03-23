Волынский облсовет требует отставки Табачника

Волынский областной совет требует освобождения Дмитрия ТАБАЧНИКА от должности министра образования на науки Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе общественного движения “За Украину!”, такое решение было принято на внеочередной сессии областного совета.

Инициатором внеочередного заседания выступил депутат облсовета от партии „За Украину!” Игорь ГУЗЬ, отметили в пресс-службе.

Лидер партии „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО, который принял участие в работе внеочередной сессии облсовета, выразил убеждение, что решение волынских депутатов относительно требования отставки министра образования и науки Д.ТАБАЧНИКА будет не последним постановлением органов местного самоуправления, которое дает оценку позиции новоназначенного члена правительства.

„Любому правительству, в том числе и нынешнему, в отношении которого продолжаются дискуссии по поводу его конституционности, намного выгоднее политически избавляться от таких членов правительства, чем платить высокую цену политического и гражданского напряжения в результате их назначения и деятельности”, - отметил лидер партии „За Украину!”.

„Важно, что местное самоуправление выражает принципиальную позицию, демонстрируя, что многотысячные протесты в разных областях Украины имеют поддержку на всех уровнях – от местных советов до парламента”, - подытожил В.КИРИЛЕНКО.