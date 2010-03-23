В Москве начались газовые переговоры

В Москве в здании ОАО «Газпром» начались украинско-российские переговоры по газовым вопросам.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Переговоры начинаются в эти минуты», - сказал собеседник агентства.

По его словам, украинскую делегацию представляют министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО и председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН, российскую – глава «Газпрома» Алексей МИЛЛЕР.

Как сообщал УНИАН, на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ для Украины.