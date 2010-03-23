Табачник обещает «снять ограничения по тестам» для абитуриентов

При вступлении в высшие учебные заведения на технические специальности для абитуриентов будут сняты ограничения по тестам.

Об этом министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявил в интервью газете “Сегодня” (№ 64, 23 марта с.г.).

“Будут сняты ограничения по тестам. Скажем, вы набрали 200 баллов по физике и 198 – по математике, но набрали менее 124 балов баллов по языку и литературе. Это не будет препоной для поступления на техническую специальность, потому что в 2008 и 2009 годах порядка 40 тысяч талантливых детей остались за бортом, так как не набрали 124 балла по языку и литературе, хотя набрали высокие баллы по точным дисциплинам. Пусть считают ваши 100 баллов по языку и литературе, ваши 200 баллов по математике и 180 – по физике и определяют, имеете ли вы по конкурсу теста и аттестата право на зачисление. И не будет прежнего безумия, когда предыдущее министерство требовало за одну ночь от комиссий вывесить все списки. Понятно, что это вело к массовым ошибкам и, по сути, было маскировкой коррупционной схемы”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Кроме того, по словам министра, будут отменены ограничения для тех, кто окончил школу до введения обязательного тестирования – три года назад и раньше.

“Они не виноваты, что приказами министерства их аттестаты были, по сути, аннулированы. Поэтому они получат право поступать по аттестатам, сдавая вступительные экзамены в вузы на заочные отделения. Так предлагают ректора”, - отметил Д.ТАБАЧНИК.