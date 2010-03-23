Табачник: я же не утверждаю, что галичане плохие

Министр образования и науки Украины Дмитрий ТАБАЧНИК заявляет, что никогда не утверждал, о том «что галичане - не украинцы».

Об этом он заявил в интервью газете “Сегодня” (№ 64, 23 марта с.г.).

«Во-первых, я нигде и никогда не утверждал, что галичане - не украинцы. Я писал о том, что в Украине живёт два этноса: галичане и жители Великой Украины. Эти национальные группы, писал я, не имеют ничего общего в ментальном и конфессиональном смысле», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По его словам, «свідомі» галичане все, как один, разделяют эту оценку, предлагая насильственно сделать из жителей Юго-Востока («східняків», по их терминологии) «настоящих украинцев».

«Я же не утверждаю, что галичане плохие или их надо переделывать. Я говорю, что единая украинская политическая нация может состояться лишь в том случае, если галичане будут относиться к истории, культуре, религии и языку жителей Великой Украины столь же толерантно, сколь последние относятся к галичанам», - подчеркнул министр.

Он отметил, что попытки насильственно «переделать соседа», с чьей бы стороны они не исходили, неизбежно ведут лишь к взрывному росту противостояния и, в конечном итоге, к расколу государства.

«Именно поэтому, трезво оценивая опасность навязанного оранжевыми раскола, противодействуя ему, я утверждаю: на посту министра буду руководствоваться исключительно законами Украины и уж точно, в отличие от оранжевых, не буду делить граждан нашей страны на хороших и плохих в зависимости от региона их проживания», - отметил Д.ТАБАЧНИК.