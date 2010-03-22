Винский подсказал Януковичу и Азарову, где искать «ключ ко всему»

Приоритетной отраслью на пути выхода Украины из финансово-экономического кризиса должен быть агропромышленный комплекс, считает председатель партии «Народная власть» Иосиф Винский.

Об этом политик заявил в программе "Открытая студия" на Первом канале Украинского радио 22 марта 2010 г., отвечая на вопрос ведущего о приоритетных отраслях отечественной экономики.

«Для Украины приоритетом номер один для выхода из кризиса должна быть работа по подъему агропромышленного комплекса. Там большая доля добавленной стоимости, большое количество занятых граждан, и этот сектор имеет большие возможности дать населению роботу, зарплату, дать социальные перспективы», - убежден политик.

Следующей по важности задачей для вывода страны из кризиса И.Винский считает развитие инфраструктуры в целом. «Ключ ко всему - это дороги, железные дороги, порты и т.п. Учитывая географическое положение Украины как потенциально серьезного транзитного государства, находящегося на пересечении трех евразийских транспортных коридоров, транспортная инфраструктура должна развиваться в приоритетном порядке», - сказал он.

Лидер партии «Народная власть» подчеркнул, что инфраструктура будет всегда оставаться на территории Украины и работать на интересы всего общества.

«Например, в Украине 70 процентов авиаперевозок осуществляют не украинские авиакомпании. И они должны долларами платить нам за все услуги, которые мы им предоставляем. В морских портах 90 процентов кораблей не являются резидентами Украины. Такая же ситуация и в автомобильном транспорте, и «Укрзализныци», которая также на 25 процентов свои доходы формирует за счет транзита, и оплата транзитных услуг происходит в швейцарских банках. Украина служит мостом, через который движется очень много грузов в Европу, России, Казахстан и т. д., и мы должны это использовать», - отметил И.Винский.

В то же время И.Винский обратил внимание, что технологически Украина существенно отстает от развитых стран. «Например, в то время как «Укрзализныця» сегодня работает на устаревшем техническом оборудовании второго поколения, Европа пользуется оборудованием четвертого поколения. То есть технологически мы отстали от Европы на пятьдесят лет», - отметил он.

И.Винский также напомнил, что в период его работы на должности министра транспорта в Минтранссвязки была разработана соответствующая программа реформирования отрасли.

Лидер партии «Народная власть» выразил уверенность, что первоочередная задача правительства также заключается в создании условий для того, чтобы в Украину поступили реальные инвестиционные средства. «Лозунг «Давай кредиты!» я бы сменил на лозунг «Давай инвестиции!», и вся деятельность правительства и Президента должна быть направлена именно на этот механизм», - отметил И.Винский.

Для этого, по мнению политика, необходимо провести привлекательные для инвестора реформы и создать надлежащее законодательное обеспечение. «Направляя деньги в Украину, инвестор дает нам средства, рабочие места, начисления зарплат, налогообложение и т. д., то есть это серьезный механизм запуска экономики, который, к тому же, не создает для нас проблемы экономической кабалы. Мы эти средства не отдаем, они работают в Украине», - подчеркнул И.Винский.