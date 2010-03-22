Американцы отвергли идею Януковича

В конце минувшей недели стало известно, что Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ и Госсекретарь США Хиллари КЛИНТОН приняли решение о том, что договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) будет подписан в Праге, а не в Киеве, как это предполагалось ранее. Об этом сегодня сообщает «КоммерсантЪ Украина».

"Против Киева выступили американцы, – объяснил изданию один из высокопоставленных российских чиновников. – Они еще не очень понимают, что за власть теперь в Украине, и не готовы к резкому сближению. Хотя мы были не против украинской столицы".

Новый договор по СНВ должен заменить договор по СНВ-1, подписанный СССР и США в Москве в июле 1991 года. До окончания своего действия (декабрь 2009 года) договор СНВ-1 среди прочего запрещает сторонам производство, испытание и развертывание баллистических ракет воздушного запуска и подводных пусковых установок баллистических и крылатых ракет.

Инициатива подписать новый договор по СНВ в Киеве исходила от Президента Виктора ЯНУКОВИЧА – официальное предложение своему российскому коллеге Д.МЕДВЕДЕВУ он сделал в ходе визита в Москву 5 марта. Позже заместитель главы Администрации Президента Анна Герман рассказала Ъ: "Я думаю, что это очень интересная идея. Более того, российская сторона отнеслась к ней с интересом. И если американцы будут не против, Украина наконец станет тем мостом между Востоком и Западом, о котором всегда говорил наш лидер".

По словам собеседника газеты, договор полностью готов, и сейчас стороны согласовывают его формулировки с учетом нюансов русского и английского языков. "В нем присутствует увязка СНВ и ПРО, и очень скоро вы увидите, в какой форме это будет сделано", – пообещал собеседник Ъ.

Он также заверил, что документ будет подписан до намеченной на 12 апреля вашингтонской конференции по ядерной безопасности, в которой планирует принять участие и Д.МЕДВЕДЕВ.