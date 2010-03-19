Посол России: Януковичу надо быть очень осторожным

Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ считает одним из главных рисков для развития политической ситуации в Украине отсутствие гарантий стабильности.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Донецке после окончания конференции «Российско-украинские отношения в новых политических условиях», в которой он принимал участие.

«Я думаю, что никто из ответственных людей в Украине сейчас не скажет мне гарантированно о том, что эта ситуация (сложившаяся после избрания Виктора ЯНУКОВИЧА Президентом, создания нового большинства в Верховной Раде и формирования нового правительства – УНИАН) – навечно, и что она не изменится через год, через два, через три. В этом, собственно и состоит риск», – заявил посол.

В то же время он отметил, что сегодня в Украине созданы уникальные политические возможности, когда все ветви власти объединены. Благодаря этому, считает М.ЗУРАБОВ, можно многого достичь в развитии государства. «Согласитесь, это редкий случай, когда все на сегодняшний день органы украинской власти могут поставить перед собой и попытаться реализовать очень амбициозные планы», - сказал он.

Однако, по мнению посла, для реализации этих планов власть должна тщательно продумать шаги, потому что пока в Украине нет гарантий в стабильности нынешней ситуации. «Не замечать активность украинской оппозиции, не замечать разницу в настроениях, в том числе и в отношениях к результатам шагов и выборов, мы, конечно, не можем, и в этом, безусловно, основной риск… В ближайшее время выверенность шагов и Президента Украины, и правительства, должна быть столь точной, чтобы хотя бы не нарушить тот достигнутый уровень поддержки, который в украинском обществе сейчас существует в отношении В. ЯНУКОВИЧА, и по возможности его нарастить», – заявил М.ЗУРАБОВ.

«Вы прекрасно понимаете, что если это будут непростые, драматичные с точки зрения восприятия украинского населения шаги, то, естественно, что доверие людей и, следовательно, репутационные потери – они неизбежны. Вот эти риски мы видим», - добавил российский посол.

Вместе с тем он отметил, что РФ «невероятно заинтересована» в том, чтобы «невероятный по своей амбициозности план», предлагаемый командой В. ЯНУКОВИЧА был успешен. «И как раз все, что сейчас делает В.ЯНУКОВИЧ, свидетельствует этому… И мы, конечно же, будем стараться, чтобы все так и произошло», – заявил российский посол.

При этом он добавил: «Конечно, я не могу самого себя убедить в том, что процесс, происходящий на Украине, приобретает необратимый характер. Я очень сильно надеюсь на это».