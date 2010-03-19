Янукович присвоил звание “Мать-героиня” 100-летней киевлянке
17:07, 19 марта 2010Политика
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...за материнскую самоотверженность
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил почетное звание “Мать-героиня” 100-летней пенсионерке.
Соответствующий указ главы государства №393/2010 от 19 марта 2010 года размещен на официальном сайте Президента.
Звание присвоено за материнскую самоотверженность, активную жизненную позицию и в связи со 100-летием со дня рождения Ирине МОТОРЕНКО, которая проживает в Киеве.
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