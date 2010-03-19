Янукович присвоил звание “Мать-героиня” 100-летней киевлянке

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ присвоил почетное звание “Мать-героиня” 100-летней пенсионерке.

Соответствующий указ главы государства №393/2010 от 19 марта 2010 года размещен на официальном сайте Президента.

Звание присвоено за материнскую самоотверженность, активную жизненную позицию и в связи со 100-летием со дня рождения Ирине МОТОРЕНКО, которая проживает в Киеве.