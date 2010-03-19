Киевской области представили нового губернатора
16:19, 19 марта 2010Политика
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Семиноженко требует полноценной экономики
|Анатолий Присяжнюк
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.
Новоназначенный губернатор своей самой главной задачей на этом посту назвал разработку и принятие антикризисной программы для области, которая будет базироваться на программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».
В свою очередь В.СЕМИНОЖЕНКО отметил: „Уже в ближайшее время Киевская область должна стать полноценным экономическим субъектом”. „Ресурсы для этого были всегда, не хватало порядка, теперь порядок гарантирован”, - подчеркнул он.
Как сообщал УНИАН, А.ПРИСЯЖНЮК до назначения председателем Киевской ОГА работал в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.
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