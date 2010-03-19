Киевской области представили нового губернатора

Сегодня вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО представил новый председателя Киевской областной государственной администрации Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьера.

Новоназначенный губернатор своей самой главной задачей на этом посту назвал разработку и принятие антикризисной программы для области, которая будет базироваться на программе Президента Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей».

В свою очередь В.СЕМИНОЖЕНКО отметил: „Уже в ближайшее время Киевская область должна стать полноценным экономическим субъектом”. „Ресурсы для этого были всегда, не хватало порядка, теперь порядок гарантирован”, - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, А.ПРИСЯЖНЮК до назначения председателем Киевской ОГА работал в должности заместителя председателя Службы безопасности Украины.