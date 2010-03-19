Янукович говорит, что никого не пугает, но вопрос решать придется

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на принятии закона о социальном диалоге в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время рабочей встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и объединений, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Я всесторонне буду способствовать принятию Верховной Радой закона о социальном диалоге, что позволит качественно улучшить взаимоотношения между властью, работодателями и профсоюзами и усилит роль национального трехстороннего социально-экономического совета», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил надежду, что развитие социального партнерства и построение государства с достойным уровнем жизни станут общей целью правительства и профсоюзов.

Президент в который раз привел неутешительную статистику о дефиците Пенсионного фонда, который составляет 22 млрд. грн., задолженности по зарплате - 2 млрд. грн., дефиците государственного бюджета - 12% ВВП.

«Я никого не пугаю, потому что хорошо знаю, что нам придется решать эти вопросы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что ответственность за состояние во всех сферах жизни страны лежит на правительстве, Верховной Раде и главе государства.