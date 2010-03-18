В Крыму новые прокуроры и глава СБУ
Новых начальников преставлял Генпрокурор
Прокурором Крыма назначен Степан МОЛИЦКИЙ вместо Владимира БОЙКО.
Как сказал по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО, С.МОЛИЦКИЙ является хорошим специалистом. «Он имеет большой опыт работы, человек - высокопрофессиональный, принципиальный. Думаю, он на месте там (в Крыму) будет», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.
Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО представил нового начальника работникам прокуратуры АРК сегодня в Симферополе.
А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что В.БОЙКО назначен на должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры, сообщила по телефону УНИАН руководитель пресс-службы крымской прокуратуры Наталия БОЯРКИНА.
В.БОЙКО возглавлял прокуратуру Крыма с февраля 2008 года.
С.МОЛИЦКИЙ до назначения на должность в Крыму работал начальником Управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, Генпрокуратуры. Ранее он занимал различные должности в прокуратурах Донецка, Донецкой и Харьковской областей, возглавлял прокуратуру Сумской области.
17 марта парламент Крыма дал согласие на назначение С.МОЛИЦКОГО прокурором автономии.
***
Медведько представил сотрудникам прокуратуры Севастополя нового руководителя Вышинского
Севастополь. 18 марта. УНИАН. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил сотрудникам прокуратуры Севастополя нового руководителя - старшего советника юстиции Владимира ВЫШИНСКОГО.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, ранее В.ВЫШИНСКИЙ занимал должность заместителя прокурора Донецкой области.
По информации пресс-службы, исполнявший до последнего времени обязанности прокурора Севастополя Владимир ДЕРЕЗА назначен прокурором Военно-морских сил Украины. Он также представлен руководящему составу прокуратуры ВМС Украины, который присутствовал на совещании в прокуратуре города.
***
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Владимира ПШЕНИЧНОГО от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.
Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.
Другим указом Президент назначил Владимира ТОЦКОГО начальником Главного управления СБУ в Крыму.