В Крыму новые прокуроры и глава СБУ

Прокурором Крыма назначен Степан МОЛИЦКИЙ вместо Владимира БОЙКО.

Как сказал по телефону корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Украины Юрий БОЙЧЕНКО, С.МОЛИЦКИЙ является хорошим специалистом. «Он имеет большой опыт работы, человек - высокопрофессиональный, принципиальный. Думаю, он на месте там (в Крыму) будет», - сказал Ю.БОЙЧЕНКО.

Генеральный прокурор Александр МЕДВЕДЬКО представил нового начальника работникам прокуратуры АРК сегодня в Симферополе.

А.МЕДВЕДЬКО сообщил, что В.БОЙКО назначен на должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры, сообщила по телефону УНИАН руководитель пресс-службы крымской прокуратуры Наталия БОЯРКИНА.

В.БОЙКО возглавлял прокуратуру Крыма с февраля 2008 года.

С.МОЛИЦКИЙ до назначения на должность в Крыму работал начальником Управления надзора за соблюдением законов спецподразделениями и другими учреждениями, ведущими борьбу с организованной преступностью и коррупцией, Генпрокуратуры. Ранее он занимал различные должности в прокуратурах Донецка, Донецкой и Харьковской областей, возглавлял прокуратуру Сумской области.

17 марта парламент Крыма дал согласие на назначение С.МОЛИЦКОГО прокурором автономии.

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Медведько представил сотрудникам прокуратуры Севастополя нового руководителя Вышинского

Севастополь. 18 марта. УНИАН. Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил сотрудникам прокуратуры Севастополя нового руководителя - старшего советника юстиции Владимира ВЫШИНСКОГО.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Севастополя, ранее В.ВЫШИНСКИЙ занимал должность заместителя прокурора Донецкой области.

По информации пресс-службы, исполнявший до последнего времени обязанности прокурора Севастополя Владимир ДЕРЕЗА назначен прокурором Военно-морских сил Украины. Он также представлен руководящему составу прокуратуры ВМС Украины, который присутствовал на совещании в прокуратуре города.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ освободил Владимира ПШЕНИЧНОГО от должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Другим указом Президент назначил Владимира ТОЦКОГО начальником Главного управления СБУ в Крыму.