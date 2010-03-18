Янукович назначил 14 глав облгосадминистраций (список)

Президент Украины назначил 14 глав областных госадминистраций.

Согласно указам, обнародованным на официальном сайте главы государства, главой Киевской областной государственной администрации назначен Анатолий ПРИСЯЖНЮК, главой Житомирской ОГА – Сергей РЫЖУК, Михаил ПАПИЕВ – главой Черновицкой ОГА, Василий ЯДУХА – главой Хмельницкой ОГА, Василий БЕРТАШ – главой Ровенской ОГА, Анатолий БЛИЗНЮК – главой Донецкой ОГА, Александр ВИЛКУЛ – главой Днепропетровской ОГА, Борис ПЕТРОВ – главой Запорожской ОГА, Эдуард МАТВИЙЧУК – главой Одесской ОГА, Александр ЛЕДИДА – главой Закарпатской ОГА, Николай КРУГЛОВ – главой Николаевской ОГА, Валерий ГОЛЕНКО – главой Луганской ОГА, Михаил ДОБКИН – главой Харьковской ОГА.

Также на президентском сайте есть указ о назначении бывшго председателя Верховной Рады Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО главой Херсонской ОГА, о чем раньше журналистам сообщил сам В.ЯНУКОВИЧ.