Тимошенко: в Крыму начались репрессии против представителей БЮТ

Лидер объединенной демократической оппозиции Юлия ТИМОШЕНКО обвиняет провластную Партию регионов в преследовании людей, которые в Крыму представляли ее интересы как кандидата на пост главы государства на президентских выборах.

Об этом говорится в статье "Фальшивая власть", опубликованной на официальном сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Крым стал первым регионом, где после президентской гонки, инаугурации нового Президента, незаконного роспуска парламентской коалиции и формирования нелегитимного правительства начались репрессии против представителей Юлии ТИМОШЕНКО, которые пытались во время выборов остановить фальсификации со стороны Партии регионов", - говорится в статье.

В частности, приводится факт проведения Службой безопасности Украины и прокуратурой обыска в сельском совете Морского (город Судак, Крым), где Блок Юлии Тимошенко на внеочередных выборах депутатов сельсовета в сентябре 2009 года убедительно победил, получив 12 из 16 мест в депутатском корпусе.

Руководитель региональной организации БЮТ Андрей СЕНЧЕНКО убежден, что обыски в сельсовете связаны с избирательной кампанией, и таким образом Партия регионов пытается запугать сторонников Ю.ТИМОШЕНКО.

"Наш ответ простой: сил маловато. Это абсолютно бессмысленное действо - они могли бы просто встать и биться лбом о стену сельсовета. Своими действиями они парализовали работу сельсовета. Изъяли компьютеры и искали там какие-то листовки, хотя сельский совет не является участником избирательного процесса", - сказал А.СЕНЧЕНКО.

На сайте также размещены видеоматериалы и документы, которые подтверждают факты фальсификаций на выборах в Крыму. "В Крыму, как и в других регионах, все фальсификации начинались с Государственного реестра избирателей. Предварительно в списки избирателей были включены так называемые "двойники", от имени которых потом голосовали за "своего" кандидата", - говорится в статье.

На сайте также опубликованы списки "двойников" в Алуште. "У избирателей с одинаковой фамилией, именем и отчеством есть небольшая разница в дате рождения - год-два, а то и всего несколько месяцев. Возможно, и не сами они голосовали дважды, но их правом голоса воспользовались оппоненты Юлии ТИМОШЕНКО", - отмечается в статье.

На сайте Ю.ТИМОШЕНКО также размещены видеоматериалы, которые подтверждают, что многие заявления о голосовании на дому написаны одной рукой.

"К сожалению, из-за отказа Высшего административного суда принять во внимание эти доказательства и разрешить открыть другую избирательную документацию, вопрос, насколько существенно это повлияло на общие результаты, остался риторическим. Но доказательства и свидетели есть. Для истории", - подчеркивается в статье.