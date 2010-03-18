Янукович: скажу одно – казна пуста
16:31, 18 марта 2010Политика
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Ситуацию до сих пор изучают
Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что вся информация о реальном экономическом положении в государстве, бесспорно, будет обнародована. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму, прибавив, что теперь текущая ситуация в стране «изучается по многим направлениям».
«Скажу одно – казна пуста. Дефицит государственного бюджета – 12% ВВП, дефицит Пенсионного фонда – почти 22 млрд.», цитирует Президента его пресс-служба.
«Много направлений жизнедеятельности государства находятся в тяжелом состоянии: вымыты оборотные средства, есть большие долги по возвращению НДС. Как только будет вся информация, она обязательно будет обнародована», отметил Виктор Янукович.
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