Янукович: скажу одно – казна пуста

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что вся информация о реальном экономическом положении в государстве, бесспорно, будет обнародована. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму, прибавив, что теперь текущая ситуация в стране «изучается по многим направлениям».

«Скажу одно – казна пуста. Дефицит государственного бюджета – 12% ВВП, дефицит Пенсионного фонда – почти 22 млрд.», цитирует Президента его пресс-служба.

«Много направлений жизнедеятельности государства находятся в тяжелом состоянии: вымыты оборотные средства, есть большие долги по возвращению НДС. Как только будет вся информация, она обязательно будет обнародована», отметил Виктор Янукович.