Янукович: скажу одно – казна пуста

16:31, 18 марта 2010
Политика
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Ситуацию до сих пор изучают

Президент Украины Виктор Янукович отмечает, что вся информация о реальном экономическом положении в государстве, бесспорно, будет обнародована. Об этом глава государства заявил сегодня журналистам в Крыму, прибавив, что теперь текущая ситуация в стране «изучается по многим направлениям». 

«Скажу одно – казна пуста. Дефицит государственного бюджета – 12% ВВП, дефицит Пенсионного фонда – почти 22 млрд.»,  цитирует Президента его пресс-служба.

«Много направлений жизнедеятельности государства  находятся в тяжелом состоянии: вымыты оборотные средства, есть большие долги по возвращению НДС. Как только будет вся информация, она обязательно будет обнародована»,  отметил Виктор  Янукович. 

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