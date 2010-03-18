Двухполюсной политика Украины уже не будет?

После окончательного распределения власти на всех уровнях в стране и оформления оппозиции, усилится общественный запрос на политические альтернативы, считает директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий КУЛИК.

Об этом УНИАН сообщили в Центре исследований проблем гражданского общества.

Говоря о перспективах новых политических проектов на предстоящих местных и парламентских выборах, политолог высказал мнение, что «большую перспективу имеют те политики, которые уже сегодня начали процесс актуализации собственной альтернативы, при этом перейдя из регионального уровня на всеукраинский».

«Двухполюсным политический мир после президентских выборов уже не будет. Но еще некоторое время будет оставаться дуалистический характер противостояния ЯНУКОВИЧ-ТИМОШЕНКО. Общественный запрос на политическую альтернативу со временем будет усиливаться. И здесь на первые роли выйдут представители региональных элит, сумевших выйти на всеукраинский уровень», – отметил В.КУЛИК.

В частности, по его словам, серьезные политические перспективы могут быть у бывшего Харьковского губернатора Арсена АВАКОВА, народного депутата Украины Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, представителя националистов Олега ТЯГНИБОКА. «У всех у них есть харизма, региональные корни и потенциал, который можно расширить на всеукраинский уровень», - считает политолог.

По мнению эксперта, после любого переформатирования власти в стране начинается миграция региональных политических элит. «Любая смена власти приводила к переформатированию и миграции региональных политических элит. Некоторым уже было тесно в рамках одного региона, как это было в случае с т. н. «донецкими» в конце 90-х. А некоторые составляли костяк полуродственной управленческой команды – на примере т. н. закарпатского клана БАЛОГИ», – отметил директор Центра исследований проблем гражданского общества.