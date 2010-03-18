Янукович назначил херсонского губернатора
13:26, 18 марта 2010Политика
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И говорит, что это не штрафбат
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил бывшего председателя Верховного Совета Автономной Республики Крым Анатолия ГРИЦЕНКО главой Херсонской областной государственной администрации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил сегодня в Симферополе во время встречи с руководителями АРК.
«Мне мои помощники сказали, что это – штрафной батальон. Но я говорю им, это - ударная группа», - прокомментировал такое свое кадровое решение в отношении А.ГРИЦЕНКО Президент.
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