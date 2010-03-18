Эксперт: прокуратура не сможет обвинить Тимошенко

Польский аналитик Гжегож ГРОМАДСКИЙ называет “политической игрой” поручение генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО правоохранителям тщательным образом исследовать деятельность Юлии ТИМОШЕНКО на посту главы правительства.

Такое мнение он выразил в комментарии УНИАН.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что представители новой власти традиционно обвиняют своих предшественников в нецелевом использованные денег, но на практике собрать достаточно материала для предъявления конкретных обвинений и передачи дела в суд намного сложнее.

«Не следует забывать, что надо доказать, что это Ю.ТИМОШЕНКО делала, а не какой правительственный чиновник низшего уровня в Киеве, Днепропетровске или Ужгороде», - сказал аналитик.

Эксперт выразил мнение, что новому Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ выгодно использовать тему якобы разбазаривания государственных денег бывшим премьером, поскольку это бьет по ее рейтингу и является удобным объяснением для избирателей сложной экономической ситуации в государстве.

Г.ГРОМАДСКИЙ заметил, что скорее всего, “регионалы” не имеют и не найдут достаточных доказательств правонарушений Ю.ТИМОШЕНКО.

«Это, в большей степени, политическая игра без твердой почвы», - резюмировал аналитик.

Как сообщал УНИАН, 12 марта генеральный прокурор Украины А.МЕДВЕДЬКО призвал правоохранительные и контролирующие органы приобщиться к проверке использования бюджетных средств Кабинетом министров Ю.ТИМОШЕНКО.

На координационном совещании руководителей правоохранительных органов при участии Президента В.ЯНУКОВИЧА, генпрокурор заметил, что Генпрокуратурой по поручению Президента уже тщательным образом изучается законность использования предыдущим правительством бюджетных средств, в том числе полученных от международных организаций.