Президент Могилянки предупредил: студенты Табачника не простят

Президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Сергей КВИТ призывает педагогов публично высказаться против назначения Дмитрия ТАБАЧНИКА министром образования и науки Украины.

Об этом идет речь в переданном УНИАН обращении С.КВИТА к педагогической общественности.

«Назначение Дмитрия ТАБАЧНИКА министром образования и науки Украины стало откровенной неожиданностью – политика, который подвергает сомнению украинскую идентичность, предлагая вместо этого концепцию неизвестной “украинско-русской культуры” (язык оригинала). По мнению Дмитрия ТАБАЧНИКА, Закон Украины “О Голодоморе 1932-1933 гг. в Украине” ставит наше государство “в один ряд с наиболее отвратительными тоталитарными диктатурами”. Министр образования и науки считает, что “желание мелко подгадить соседу, предать, выгадать что-то, обманув ближнего, согласие потерять глаз, чтобы сосед вовсе ослеп, – характерная особенность формирующейся украинской нации”, - отмечает в обращении С.КВИТ.

Также президент НаУКМА отмечает, что высказывания Д.ТАБАЧНИКА “наподобие “галичане – это лакеи, едва научившиеся мыть руки”, которые “практически не имеют ничего общего с народом Великой Украины ни в ментальном, ни в конфессиональном, ни в лингвистическом, ни в политическом плане”, как и о “борьбе между римско-православно-галицким и русско-православным этносами”, что якобы развернулась на территории Украины, вызывают удивление, поскольку они принадлежат доктору исторических наук”.

С.КВИТ считает, что такая позиция нетерпимости к любой нации или национальной культуре характеризуется как ксенофобия. “В этом же случае речь идет о ненависти к украинцам и украинской культуре со стороны министра, который отвечает за государственную политику в образовательной сфере. Чувствительность к нехватке толерантности отличает весь послевоенный мир, особенно Европу. Поэтому такой министр не может садиться за стол переговоров с министрами цивилизованных государств, не может отвечать за науку и образование нашей страны”, - подчеркнул президент НаУКМА.

С.КВИТ отмечает, что Украина нуждается в единстве и культуре, наше образование и наука – качественном росте, конкурентоспособности на глобальной арене, а университеты – в автономии. По его мнению, этими заданиями не может заниматься Д.ТАБАЧНИК, потому что гуманитарная сфера не строится на ненависти и неправде.

“Не будем безразличными сегодня, потому что наши ученики и студенты не простят нам этого завтра! Настоящая педагогика начинается с собственного примера, с отстаивания собственного достоинства. Призываем вас высказаться публично против Дмитрия ТАБАЧНИКА – лица, неприемлемого в такой важной и ответственной должности, как министр образования и науки Украины”, - призвал С.КВИТ педагогов.