Симоненко атакует Тигипко и подозревает Януковича – коалиция раскалывается?

Лидер коммунистов Петр Симоненко призвал правительственных чиновников опуститься на грешную землю и заняться не болтологией на тему стратегических приоритетов, а реальной экономикой, исходя из неотложных проблем простого человека и общества. А впридачу выдвинул претензии лично вице-премьеру Сергею Тигипко.

“Это позор, когда человек, который должен отвечать за стратегию экономического развития страны определяет заранее порочные приоритеты такие, как получение Украиной неизвестно с какими полномочиями ассоциированного членства в ЕС, которое, к тому же, ограничивает отечественного производителя в главных секторах украинской экономики, в частности сельском хозяйстве. Хотя, что касается вице-премьер-министра Сергея Тигипко — это не удивительно. Он занимал такую же должность во времена Лазаренко, был министром экономики при Ющенко, возглавлял Нацбанк при Кучме”, - цитирует Симоненко пресс-служба КПУ.

Лидер коммунистов считает, что участие в любых экономических союзах и международных организациях – это инструмент для развития собственной экономики, науки, культуры, образования и тому подобное. Инструмент повышения уровня жизни и благосостояния собственного народа. Но “мы с вами, - по мнению Симоненко, - являемся свидетелями, как через МВФ, ВТО, Всемирный банк уничтожались и до сих пор уничтожаются мощные промышленные предприятия Украины, сельхозпроизводство, как отечественные производители “выдавливаются” со внутреннего рынка в угоду иностранным корпорациям и компаниям. И пока нет детальных экономических расчетов и прогнозов потерь и достижений, вести речь о новых кредитах, - это значит сознательно набрасывать финансовую петлю на людей и страну”, - отметил лидер коммунистов.

Симоненко заявил, что обеспокоен намерениями Правительства и Президента продолжать переговоры с МВФ о предоставлении кредитов, когда еще нет программы деятельности Правительства, не сформирован Государственный бюджет, когда государственный долг почти равен ВВП, когда не определены стратегические направления экономического сотрудничества с другими странами и международными организациями и тому подобное.