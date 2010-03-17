Янукович придумал для себя еще одну должность

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил себя председателем Комитета по экономическим реформам.

Об этом говорится в указе главы государства, размещенном на официальном сайте.

В состав комитета вошли от правительства премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ, первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ, вице-премьер-министры Украины Сергей ТИГИПКО, Борис КОЛЕСНИКОВ, Владимир СЕМИНОЖЕНКО, Виктор СЛАУТА, Виктор ТИХОНОВ, министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ, министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО, министр Кабинета министров Украины Анатолий ТОЛСТОУХОВ.

От Администрации Президента Украины в состав комитета вошли глава АП Сергей ЛЕВОЧКИН, первый заместитель главы Администрации Президента, исполнительный секретарь комитета Ирина АКИМОВА, первый заместитель главы Администрации Президента – представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ, заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН.

По согласию в комитет могут войти председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ и председатель Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета Николай ДЕРКАЧ, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики Александр ТКАЧЕНКО. Также в состав комитета вошли известные научные работники, финансисты.

Кроме того, указом утверждено положение о Комитете по экономическим реформам.

В соответствии с положением, комитет является консультативно-совещательным органом при Президенте Украины, созданным с целью внедрения системных экономических реформ, направленных на выход из финансового и экономического кризиса, на обеспечение стабильного экономического развития Украины как предпосылки роста благосостояния ее населения.

Основными задачами комитета является разработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта программы экономических реформ, направленных на внедрение в жизнь предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА «Украина, – для людей».

Комитет будет заниматься определением направлений, приоритетов, механизмов осуществления необходимых экономических реформ и подготовкой соответствующих законопроектов для внесения Президентом Украины на рассмотрение Верховной Рады Украины, обеспечением проведения общественных обсуждений программы экономических реформ и механизмов ее внедрения с целью достижения общественного консенсуса; осуществлением постоянного мониторинга эффективности реализации программы экономических реформ и подготовкой предложений о необходимой ее коррекции.

В.ЯНУКОВИЧ разрешил комитету спрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций, общественных объединений информацию, материалы и документы, необходимые для выполнения возложенных на него задач, приглашать на свои заседания представителей государственных органов, органов местного самоуправления, председателей региональных комитетов по экономическим реформам, представителям предприятий, учреждений, организаций, а также общественным объединениям, вовлекать приглашенные лица в обсуждение соответствующих вопросов и т. п.