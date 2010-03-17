Гордятся ли украинцы своим гражданством (опрос)

77,1% украинцев гордятся тем, что являются гражданами нашей страны. Большинство респондентов - 83,2% - полагают, что простые граждане должны иметь реальное влияние на принятие государственных решений.

Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса на тему «Политическая жизнь украинцев в независимом государстве», проведенного 15-16 марта 2010 г. Институтом Горшенина.

Согласно результатам исследования, большинство респондентов - 77,1% - гордятся тем, что являются гражданами Украины. Не испытывают гордости по этому поводу 17,9%, а 5% - затруднились ответить на данный вопрос.

При этом 44,6% респондентов хотели бы видеть Украину через 20 лет отдельным независимым государством, около четверти - 26,2% - частью союза с Россией, а каждый пятый опрошенный - 21,1% - частью Европейского Союза. Затруднились ответить на данный вопрос 8,1% респондентов.

Более половины украинцев - 55,9% - проголосовали бы за государственный нейтралитет Украины, если бы сегодня проходил соответствующий референдум. Против государственного нейтралитета проголосовали бы сегодня 13,7% опрошенных, почти столько же - 13,9% - затруднились ответить на данный вопрос, а 16,5% вообще не стали бы принимать участие в голосовании.

Более половины граждан Украины - 53,9% - считают, что качество их жизни зависит от того, кто будет избран в местные органы власти их населенного пункта. Из них около трети - 33,5% - уверены, что качество жизни от того, кто будет избран в местные органы власти, точно зависит, а каждый пятый - 20,4% - дал ответ «скорее зависит». При этом более трети респондентов - 36,5% - не считают, что их жизнь как-то зависит от местных властей. Из них 18,6% опрошенных уверены, что качество их жизни точно не зависит от того, кто будет избран в местные органы власти, а 17,9% дали ответ - «скорее не зависит». Затруднились определиться с ответом – 9,6% респондентов.

Большинство украинцев - 70,6% - считают, что стране нужна сильная оппозиция. Из них более половины - 52,3% - уверены, что Украине сильная оппозиция точно нужна, а 18,3% полагают, что «скорее, нужна». При этом почти каждый пятый респондент - 19,3% - не видит необходимости в сильной оппозиции для Украины. Из них каждый десятый - 10,3% - считает, что оппозиция стране точно не нужна, а 9% - скорее не нужна. Также каждый десятый украинец - 10,1% - затруднился ответить на данный вопрос.

Подавляющее большинство граждан Украины - 83,2% - полагают, что простые граждане должны иметь реальное влияние на принятие государственных решений. Из них 43,5% отметили, что такое влияние должны иметь все граждане страны, которых это касается – независимо от уровня их компетентности, а 39,7% считают, что влиять на принятие государственных решений должны только граждане, компетентные в вопросах, которые решаются. Каждый десятый украинец - 10,2% - уверен, что простые граждане влиять на принятие государственных решений не должны, поскольку это дело государственных управленцев и политиков, а 6,6% опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

* * * Всего согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.