В Израиль можно будет ехать без визы уже этим летом?

Соглашение о безвизовом режиме передвижения граждан между Украиной и Израилем может быть подписано еще до начала лета.

Как сообщает «Немецкая волна », об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Александр ГОРИН по итогам переговоров в Иерусалиме.

В Иерусалиме состоялись практические консультации по деталям будущего соглашения о безвизовом передвижении граждан Украины и Израиля.

По словам посла Украины Игоря ТИМОФЕЕВА, делегация украинских дипломатов во главе с заместителем руководителя украинского внешнеполитического ведомства А.ГОРИНЫМ и директором консульского отдела МИД Украины Сергеем КАМЫШЕВЫМ довольны результатами переговоров.

Украинские дипломаты, вместе со своими израильскими коллегами, проработали ряд внутригосударственных процедур, предшествующих подписанию соглашения. Его текст, как сообщил А.ГОРИН, уже почти готов к подписанию. Остались только технические пункты.

«Сделан серьезный шаг вперед: нами уже практически согласован текст будущего соглашения, остались детали. С достаточно высокой степенью уверенности можно сказать, что это соглашение мы сможем подписать еще до начала лета», - прогнозирует А.ГОРИН.

Дипломатические источники в Иерусалиме не исключают, что торжественное подписание соглашения может состояться во время запланированного на начало мая визита Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА в Киев. Впрочем, до этого времени стороны должны успеть урегулировать все правовые аспекты.

«Необходимо еще внести некоторые соответствия в регламент. После этого соглашение будет подано на утверждение в МВД, а следовательно на ратификацию в парламенты», - объяснил следующие этапы один из инициаторов отмены виз для украинцев, министр иностранных дел Израиля Авигдор ЛИБЕРМАН.

В комментарии «Немецкой волне» председатель департамента «Евразия-1» Яков ЛИВНЕ, который отвечает в МИД Израиля за украинское направление, не стал прогнозировать временные рамки окончательного завершения переговоров на визовую тематику. В то же время, по словам Я.ЛИВНЕ, обе стороны проявляют высокую заинтересованность в скорейшем преодолении всех бюрократических барьеров и даже опережают запланированный график.