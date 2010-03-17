Колесников послал бы Луценко послом в Германию
10:57, 17 марта 2010Политика
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Вице-премьер общался с журналистами
У Президента Украины Виктора Януковича пока нет кандидатуры на должность начальника ГУ МВД во Львовской области. Об этом, как пишет ЗИК, в комментарии журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам «Евро-2012» Борис Колесников.
«Кандидатуры пока нет», – сказал Борис Колесников. На вопрос журналистов о том, кто может возглавить милицию Львовщины, он ответил: «Нам нужно, прежде всего, за следующие две недели разобраться с «Евро». Он отметил, что кадровые вопросы не являются настолько неотложными.
Также на вопрос, какую должность сейчас будет занимать экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, Колесников отметил, что он отправил бы экс-министра полномочным послом в ФРГ.
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