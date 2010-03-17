Колесников послал бы Луценко послом в Германию

У Президента Украины Виктора Януковича пока нет кандидатуры на должность начальника ГУ МВД во Львовской области. Об этом, как пишет ЗИК, в комментарии журналистам сообщил вице-премьер-министр Украины по вопросам «Евро-2012» Борис Колесников.

«Кандидатуры пока нет», – сказал Борис Колесников. На вопрос журналистов о том, кто может возглавить милицию Львовщины, он ответил: «Нам нужно, прежде всего, за следующие две недели разобраться с «Евро». Он отметил, что кадровые вопросы не являются настолько неотложными.

Также на вопрос, какую должность сейчас будет занимать экс-министр внутренних дел Юрий Луценко, Колесников отметил, что он отправил бы экс-министра полномочным послом в ФРГ.