Тимошенко нашла себе должность в оппозиции

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО возглавила Координационный совет Объединенной демократической оппозиции.

Это предусмотрено Положением о Координационном совете Объединенной демократической оппозиции, подписанным сегодня представителями 8 партий: ВО «Батькивщина», Народного Руха Украины, партии «Реформы и Порядок», Партии защитников Отечества, Европейской партии Украины, Украинской социал-демократической партии, партии «Народная самооборона», Христианско-демократического союза.

Согласно документу, Координационный совет является постоянно действующим, высшим политическим руководящим органом Объединенной демократической оппозиции, который является институционным механизмом сотрудничества, выработки решений и согласования позиций по разным сферам между сторонами. Он состоит из членов Координационного совета, которыми являются лидеры (председатели) партий. Основной формой работы совета является заседание.

Председатель партии, входящий в состав блока, в случае невозможности принимать участие в заседании Координационного совета, может поручить право участия в заседании и право решающего голоса своему представителю. Председательствует на заседаниях Координационного совета руководитель совета — Ю.ТИМОШЕНКО.

Заседание является правомочным, если в нем принимает участие большинство от состава Координационного совета, и оно сзывается его председателем не реже одного раза в две недели или по требованию одной из сторон, а решения на заседаниях принимаются большинством от состава коордсовета.

Решения по вопросам приема в состав Объединенной демократической оппозиции других субъектов, а также по вопросам, за порядок принятия которых высказалось большинство членов Координационного совета, принимаются консенсусом. Под термином «консенсус» понимается, что каждая из сторон имеет право вето по вопросам, порядок принятия которых определен по этой особенной процедуре.

В полномочия Координационного совета входит разработка и утверждение названия и символики Объединенной демократической оппозиции; созыв общих заседаний высших руководящих органов партий, которые действуют в период между съездами; предоставление согласия на принятие в Объединенную демократическую оппозицию других политических партий; разработка и утверждение планов, организация общих мероприятий и акций; разработка и утверждение заявлений, обращений, воззваний от Координационного совета.

При Координационном совете действует Секретариат, руководитель которого назначается советом по представлению председателя. Состав Секретариата назначается Коордсоветом по представлению руководителя Секретариата.