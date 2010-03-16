Грищенко полетел в Москву

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО отбыл с двухдневным рабочим визитом в Российскую Федерацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, программой пребывания главы внешнеполитического ведомства Украины запланированы его встречи с российским коллегой Сергеем ЛАВРОВЫМ, руководителями законодательных и исполнительных структур Российской Федерации.

К.ГРИЩЕНКО собирается согласовать с российской стороной сроки визита министра иностранных дел РФ С.ЛАВРОВА в Киев, а также обсудить временные рамки и проблематику официального визита Президента Российской Федерации Дмитрия МЕДВЕДЕВА в Украину.

В рамках визита планируется подписание Плана взаимодействия внешнеполитических ведомств Украины и РФ на 2010 год.