Азаров: если коротко - страна разграблена

В основу работы правительства будут положены цели, определенные программой Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА «Украина для людей». Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, он отметил, что выполнение этой программы позволит существенно улучшить почти критическую социально-экономическую ситуацию.

«Если коротко: страна разграблена. Казна государства – пустая, экономический спад продолжается, государственный долг – увеличился втрое, бюджет на 2010 год – отсутствует. Поэтому нам придется восстанавливать Украину: каждую отрасль, каждый регион и систему управления в целом», - сказал Н.АЗАРОВ.

Он пообещал, что правительство приложит максимум усилий, чтобы Украина стала государством с «безусловным верховенством закона, без коррупции и диктата «политической целесообразности», наиболее благоприятным инвестиционным климатом для граждан и бизнеса. Чтобы были обеспечены права и свободы гражданам в своей стране и защита – за ее пределами.

Н.АЗАРОВ также отметил, что власть будет пытаться ликвидировать резкий имущественный контраст, и достичь того, чтобы средний класс составлял больше половины населения.

«Валовой внутренний продукт на душу населения должен быть на уровне, как минимум, стран – новых членов Евросоюза», - отметил Н.АЗАРОВ.

Он пообещал наладить конкурентоспособное образование, нацеленное на развитие экономики знаний, современную доступную медицину - от Киева до каждого села, энергосберегающее и экологическое производство, производительное сельское хозяйство на уровне лучших стандартов, сферу услуг, которая отвечает европейским стандартам.

«У нас есть программа выхода страны из кризиса, а также опыт и команда, которая может ее успешно реализовать», - сказал Н.АЗАРОВ.