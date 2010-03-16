Кириленко погнал «антиТабачную» волну

Реагируя на обращение Вячеслава Кириленко к областным советам по поводу защиты образования от Табачника, член партии «За Украину!», депутат Волынского областного совета Игорь Гузь официально обратился с предложением внесения вопроса «Об обращении областного совета к Президенту Украины Виктору Януковичу, Председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину, Премьер-министру Украины Николаю Азарову относительно назначения Министром образования и науки Украины Дмитрия Табачника» на внеочередную сессию Волынского облсовета, который должен состояться 23 марта этого года.

«Делом чести каждого сознательного украинца должна стать защита просветительской области от попыток узурпировать ее украинофобами и украиноненавистниками, ярким представителем которых является Дмитрий Табачник», - цитирует Игоря Гузя сайт партии "За Украину!".

Напомним, что председатель депутатской группы «За Украину!» Вячеслав Кириленко 12 марта 2010 года зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект постановления об освобождении от должности министра образования Дмитрия Табачника.