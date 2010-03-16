СМИ: Янукович предложил Медведеву подписать договор по СНВ в Киеве

Президент Украины Виктор Янукович 5 марта сделал официальное предложение своему российскому коллеге Дмитрию Медведеву подписать договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США в Киеве. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Замглавы администрации украинского лидера Анна Герман вчера заверила "Ъ", что Москва "восприняла инициативу с интересом". И сегодня эту тему должны будут обсуждать главы МИД РФ и Украины Сергей Лавров и Константин Грищенко. Их переговоры пройдут накануне визита в Россию госсекретаря США Хиллари Клинтон, которая едет, чтобы поставить точку в согласовании текста СНВ.