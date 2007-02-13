Бойко хорошо относится к Луценко, хоть и не знает, что у него в голове

Генеральный директор Мариупольского металлургического комбината им. Ильича Владимир БОЙКО отмечает "хорошие отношения" с экс-министром внутренних дел Украины Юрием ЛУЦЕНКО. Об этом В.БОЙКО заявил сегодня на пресс-конференции в Мариуполе. Так глава ММК ответил на вопрос, не изменилось ли его отношение к Ю.ЛУЦЕНКО, которого он ранее называл одним из достойных кандидатов на пост премьер-министра Украины.

"У меня как были хорошие отношения с ним, так они и останутся", - сказал В.БОЙКО.

По его словам, он сегодня "нормально оценивает" работу Ю.ЛУЦЕНКО как министра внутренних дел. "А то, что он сегодня занялся политикой, то это его вопросы", - добавил В.БОЙКО.

В то же время, он философски заметил, что "трудно давать оценку другому человеку". "Как можно знать, что в голове у этого человека. А судят, по большому счету по его делам", - считает В.БОЙКО.

Он также сказал, что у него "как были со всеми относительно нормальные отношения со всеми, так и останутся".

"Я же понимаю, когда бывает, что с тобой целуются, обнимаются, а сами думают, как тебе нож вставить под ребро. Но меня никто не может обвинить, пока я жив, что я кому-то мстил. Хотя многие заслуживают этого", - указал В.БОЙКО.

По его убеждению, "на любое зло надо отвечать добром".

"А если я начну мстить кому-то, и своим начну мстить, то что это будет", - заключил глава ММК.