Азаров поставил Тигипко сразу две задачи

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею ТИГИПКО подготовить и провести на текущей неделе первое организационное заседание правительственного комитета по вопросам системных структурных реформ.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее поручение было озвучено сегодня на совещании у премьер-министра.

Также С.ТИГИПКО поручено в течение двух недель подготовить предложения относительно поддержки украинского экспорта и стабилизации внешнеэкономического платежного баланса.