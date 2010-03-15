Нафтогазу уже нашли голову?
15:13, 15 марта 2010Политика
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Источник: руководителя представили коллективу
|Евгений БАКУЛИН
По словам собеседника агентства, сегодня состоялось представление Е.БАКУЛИНА коллективу компании.
При этом он добавил, что представил Е.БАКУЛИНА министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО.
Напомним, прежний глава «Нафтогаза Украины» Олег ДУБИНА в начале марта был уволен по собственному желанию.
Справка УНИАН. Евгений БАКУЛИН, 1956 года рождения, более 20 лет проработал на Лисичанском НПЗ (Луганская обл.). С июня 2003 года по март 2005 года был генеральным директором ДК "Укргазвыдобування" НАК "Нафтогаза Украины". В сентябре 2006 года он снова был назначен генеральным директором "Укргазвыдобування".
С марта по декабрь 2007 года занимал должность председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".
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