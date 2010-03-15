Бывшего зама Цушко вернули в МВД

Генерал-полковник Сергей ПОПКОВ назначен первым заместителем министра внутренних дел Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью и международных отношений МВД Украины.

Как известно, в период пребывания Николая БИЛОКОНЯ в должности министра внутренних дел С.ПОПКОВ был командующим Внутренними войсками, а в 2007 году, когда должность руководителя МВД занимал Василий ЦУШКО, он был одним из его заместителей.

Также сегодня Дмитрий АНДРЕЕВ был назначен директором ДСО МВД Украины. Ранее Д.АНДРЕЕВ руководил Центром общественных связей ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как стало известно УНИАН, сегодня ожидается представление нового начальника столичного главка милиции и начальника ГУ МВД Украины в Киевской области. Ими, по имеющейся информации, будут, соответственно, Алексей КРИКУН и Константин СОБКО.

Кроме того, тележурналист, а в 2007 году руководитель ДСО МВД Украины Константин СТОГНИЙ назначен советником министра внутренних дел.