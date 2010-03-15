Кириленко призывает облсоветы ополчиться против Табачника

С призывом инициировать внеочередные сессии областных советов, на которых одобрить обращение к президенту, премьеру и Верховной Раде с требованием увольнения министра образования Дмитрия Табачника обратился к депутатам областных советов председатель партии «За Украину!» Вячеслав Кириленко.

В частности, в обращении отмечается, что «тот факт, что украинское образование, а следовательно – воспитание будущего поколения украинцев, предано в руки человека, который презирает украинский язык, историю, национальную идентичность, является прямым вызовом украинскому народу».

«12 марта я зарегистрировал в Верховной Раде проект постановления «Об освобождении министра образования и науки Украины Табачника Д.В.» (№ 6183). Понятно, что коалиция, правительство и президент Янукович будут пытаться защищать этого министра. Для его снятия нужные решительные и скоординированные действия всех небезразличных людей. Такие действия под лозунгом «Стоп Табачник!» уже начинаются по всей Украине», - говорится в письме .

«Я убежден, что позиция областных советов играет далеко не последнюю роль в процессе отстранения украинофоба Табачника от министерской должности», - убежден Вячеслав Кириленко.

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