Тимошенко призывает оппозициию к единству

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО призывает лидеров оппозиционных сил воздержаться от взаимных оскорблений и споров.

Об этом идет речь в обращении Ю.ТИМОШЕНКО, размещенном на ее сайте.

“У нас с вами одно дело и одно стратегическое задание - защита Украины”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что демократические силы на президентских выборах испытали тяжелый удар. “Это – досадно, но мы исправим эту ситуацию”, - уверена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, уже первые дни правления новой политической команды во главе с Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, первые их действия, шаги и намерения “показали, что Украину, национальные интересы и демократические ценности от этой команды нужно будет защищать”.

Это задание, убеждена Ю.ТИМОШЕНКО, может выполнить и должна только демократическая оппозиция. “Оппозиция без внутреннего противоборства”, - отметила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, “у нас был отрицательный опыт раздора во власти в одной демократической команде, когда люди, которые по определению имеют одно мировоззрение, одни и те же идеологические принципы и виденье развития Украинского государства, начали борьбу между собой”. “Это, в конечном итоге, и привело к тому, что сегодня в стране происходит полномасштабный реванш олигархии”, - сказала лидер БЮТ.

При этом она отметила, что “нужно иметь мужество признать ошибки противоборства между демократическими силами, но признать для того, чтобы больше никогда не допускать их”. “Я лично и моя команда готовы к новому партнерскому сотрудничеству в демократической оппозиции”, - заверила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что “с сегодняшнего дня мы все шаги направляем на усиление всех оппозиционных сил в Украине и работаем только на единенье оппозиции”. “Ни одного слова, ни одного действия, ни одной реплики, направленной на раскол оппозиционных сил – именно таково требование времени и позиция нашей команды”, - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО выразила убеждение, что “пройдет совсем немного времени, и Украина будет иметь демократическую власть и достойную жизнь”.

“Именно ради этого мы должны сегодня все вместе работать и действовать. И первый шаг – конструктивное сотрудничество оппозиционных демократических сил”, - отметила лидер БЮТ.