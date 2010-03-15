Олег Наливайко подал в отставку

Исполняющий обязанности председателя Государственного комитета телевидения и радиовещания Олег Наливайко подал заявление об освобождении от должности. Об этом стало известно "Телекритике" из собственных поинформированных источников.

Между тем, по информации источников «Дуси», на должность председателя Госкомтелерадио рассматриваются такие кандидатуры: Анна Безлюдна (экс-генеральный продюсер телеканала «Интер»), Вячеслав Пиховшек (журналист, экс-главный редактор информационной программы ТСН на «1+1»), Александр Голуб (народный депутат от Коммунистической партии Украины) и Дмитрий Понамарчук (руководитель пресс-центра избирательного штаба Виктора Януковича).

Как сообщал УНИАН, Олег Наливайко был назначен первым заместителем председателя - и.о. председателя Госкомтелерадио 9 сентября 2009 года. Раньше занимал должность генерального директора холдинга «Главред-медиа».