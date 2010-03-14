Студенты поднимают движение сопротивления Табачнику

Херсонские студенты создали ячейку сопротивления с требованием немедленной отставки Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.

Как передает корреспондент УНИАН, в распространенном в местных СМИ сообщении говорится, что 13 марта студенты Херсона объединились в организацию общественного сопротивления «Табачник - геть!» в рамках общеукраинской кампании.

Координатор кампании в регионе, студент Херсонского национального технического университета Дмитрий ЕМЕЛЬЯНЕНКО сообщил, что уже в понедельник в вузах областного центра начнется просветительская кампания, цель которой - донести до студентов и преподавателей недопустимость пребывания Д.ТАБАЧНИКА в такой высокой должности.

Организация уже выпустила первое печатное обращение к херсонским студентам, в котором отмечается, что отставка Д.ТАБАЧНИКА – вопрос времени. Также в обращении содержится призыв с понедельника во всех учебных заведениях перед началом занятий писать на досках в классах и аудиториях: «Табачник - геть!» и вешать над входом в учебные заведения плакаты с таким же содержанием.