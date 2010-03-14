Грищенко посетит с рабочим визитом Москву

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО 16-17 марта посетит с рабочим визитом Москву.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщили в российских дипломатических кругах.

По словам собеседника агентства, в ходе визита предусмотрена встреча К.ГРИЩЕНКО с министром иностранных дел Украины Сергеем ЛАВРОВЫМ.

«По итогам переговоров министры подпишут план взаимодействия между МИДами двух стран», - сказал он. Также запланирована совместная пресс-конференция К.ГРИЩЕНКО и С.ЛАВРОВА.

В свою очередь, пресс-секретарь Посольства Украины в РФ Олег ВОЛОШИН подчеркнул, что визит К.ГРИЩЕНКО связан также с мероприятиями, посвященными завершению его дипломатической миссии в качестве посла Украины в РФ.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ представил коллективу МИД нового министра иностранных дел К.ГРИЩЕНКО.

С сентября 2003 года по февраль 2005 года К.ГРИЩЕНКО возглавлял МИД Украины. В 2006-2007 гг. был советником на то время премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА.

С 10 июня 2008 года работал в должности посла Украины в России.