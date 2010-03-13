Азаров назначил в Минфин сразу четырех замов министра

Кабинет министров Украины назначил Вадима КОПЫЛОВА первым заместителем министра финансов Украины. А Юрия ШЕВЧЕНКО, Сергея РЫБАКА и Татьяну ЕФИМЕНКО - заместителями министра финансов Украины.

Об этом говорится в распоряжении от 11 марта 2010 г., подписанном премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Другими своими распоряжениями правительство освободило Николая ПОЛУДЕННОГО и Дениса ФУДАШКИНА с должностей заместителей министра финансов Украины.

Правительство приняло отставку Н.ПОЛУДЕННОГО и Д.ФУДАШКИНА в соответствии с абзацем вторым части второй статьи 31 Закона Украины “О государственной службе”.