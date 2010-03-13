Черномырдин потерял супругу

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ, премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выразили соболезнования бывшему послу России в Украине, советнику Президента России, Специальному представителю Президента по вопросам экономического сотрудничества со странами – участницами СНГ Виктору ЧЕРНОМЫРДИНУ в связи со смертью его супруги Валентины Федоровны.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в соболезновании В.ЯНУКОВИЧА говорится: «Разделяю горькую боль утраты дорогого человека. Прошу передать искренние чувства скорби родным и близким».

Как сообщает управление по связям со СМИ Секретариата КМУ, Н.АЗАРОВ направил телеграмму-соболезнование. «С чувством глубокой скорби воспринял весть о смерти Вашей супруги Валентины Федоровны. Смерть близкого и дорогого человека - страшная и непоправимая потеря», - говорится в телеграмме. Н.АЗАРОВ от имени правительства и от себя лично выразил поддержку семье В.ЧЕРНОМЫРДИНА.

По данным информационного управления ВР, В.ЛИТВИН тоже направил телеграмму соболезнования.

«Для меня стала огромным потрясениям весть о смерти Валентины Федоровны Черномырдиной», - говорится в телеграмме.

В.ЛИТВИН выразил искренние соболезнования и поддержку В.ЧЕРНОМЫРДИНУ в связи с постигшим его горем.

По информации российских СМИ, супруга В.ЧЕРНОМЫРДИНА умерла в пятницу после продолжительной болезни.