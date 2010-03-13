В Донецкой области - новый прокурор
15:37, 13 марта 2010Политика
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Назначенца представлял Медведько
Сегодня в Донецке Генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО представил коллективу прокуратуры области нового руководителя – Владимира ГАЛЬЦОВА.
Об этом сообщил пресс-секретарь прокурора Донецкой области Павел ЗОРЯ. В сообщении отмечается, что генпрокурор пожелал новоназначенному прокурору области «принципиальности и успехов на новой должности».
Пресс-секретарь напомнил, что в 2003-2005 годах В.ГАЛЬЦОВ возглавлял прокуратуру Автономной Республики Крым, а ранее работал первым заместителем прокурора Донецкой области.
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