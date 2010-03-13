Луценко: Тимошенко не будет премьером оппозиционного правительства

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко не будет премьер-министром в теневом правительстве.

Как сообщает пресс-служба Гражданского движения «Народная самооборона», об этом заявил ее лидер Юрий ЛУЦЕНКО в эфире программы «Шустер Live».

«Смею вас заверить, что ТИМОШЕНКО не будет премьером в теневом правительстве, поскольку она не за должность борется, а за страну», - сказал он.

«Я, например, не буду теневым министром внутренних дел, поскольку меня интересует дело в целом, а не просто должность, к которой надо добежать через пару лет», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.

Лидер «НС» также считает, что «оппозиция должна быть объединенной».

«Я уверен, что мы найдем общий язык и с ЯЦЕНЮКОМ, и с КИРИЛЕНКО. Со всеми теми, кто не воспринимает курс Партии регионов», - подчеркнул Ю.ЛУЦЕНКО.