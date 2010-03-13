БЮТ о коррупции и Януковиче

Заявления Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА о борьбе с коррупцией – это имитация реальных мер и пример двойных стандартов.

Об этом заявил член фракции БЮТ, председатель парламентского комитета по вопросам правовой политики Сергей МИЩЕНКО по результатам расширенного координационного совещания В.ЯНУКОВИЧА с руководителями правоохранительных органов, сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ.

«На этой неделе фракция Партии регионов «прокатила» в Верховной Раде три фундаментальных антикоррупционных закона, которые соответствуют европейской практике и эффективно работают во многих странах», - сказал он.

«Регионалы» проголосовали за отсрочку их введения в действие на целый год. В то же время, сегодня на совещании с руководителями правоохранительных органов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что будет создавать специальное антикоррупционное бюро. Зачем еще один государственный орган, зачем тратить на это средства в то время, когда на законодательном уровне блокируются такие важны законы?» - отметил С.МИЩЕНКО.

По словам БЮТовца, новая инициатива создать так называемое антикоррупционное бюро шокировала всех присутствующих силовиков.

«Все были настроены скептически, ведь существующая правоохранительная система при соответствующем законодательном обеспечении, в том числе и при принятии заблокированных «регионалами» законопроектов, вполне способна бороться с коррупцией. Действия ЯНУКОВИЧА и Партии регионов на самом деле свидетельствуют о качестве этой власти и его страхе перед любой реальной борьбой с этим позорным явлением», - отметил С.МИЩЕНКО.

«Скорее всего, ЯНУКОВИЧ стремится создать еще один силовой аппарат совершенно не по назначению, а для политических преследований и репрессий», - добавил С.МИЩЕНКО.

Он посоветовал Партии регионов и В.ЯНУКОВИЧУ продемонстрировать борьбу с коррупцией на собственном примере.

«ЯНУКОВИЧ должен вернуть в государственную собственность «Межигорье». В противном случае этот прецедент может привести к тому, что вскоре он приберет к рукам Мариинский дворец и Дом с химерами. Только после возвращения «Межигорья» слова ЯНУКОВИЧА о намерении бороться с коррупцией можно было бы воспринимать более-менее серьезно», - подытожил он.