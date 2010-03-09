Эксперт о Януковиче, языке, Хартии, русификации и белорусизации

Сохранение за украинским языком статуса государственного без конкретных шагов по его защите не помешает дальнейшей русификации, влияние которой в последнее время лишь усиливается. Так в интервью УНИАН политолог, публицист Тарас ВОЗНЯК прокомментировал сегодняшнее заявление Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА относительно сохранения государственного статуса украинского языка.

По словам эксперта, В.ЯНУКОВИЧ в языковом вопросе, в зависимости от ситуации, говорит то, что от него хочет услышать та или другая сторона. “Не мог же он на Чернечей горе сказать что-то другое”, - отметил политолог.

В то же время, по словам Т.ВОЗНЯКА, в реальной жизни новая украинская власть, скорее всего, и в далее будет способствовать дальнейшему процессу русификации украинцев. По его мнению, прогнозируемая отмена обязательного тестирования на украинском языке при вступлении в высшие учебные заведения, а также инициатива Партии регионов относительно предоставления полномочий местным советам по выбору языка обучения фактически вернет ситуацию с изучением украинского языка в школах и вузах на востоке и юге страны к тому состоянию, в котором она находилась во времена Советского Союза. При этом, по словам Т.ВОЗНЯКА, прикрытием для проведения политики русификации будет служить Европейская хартия региональных языков. “Принятая для сохранения каких-то небольших, реликтовых языков, в Украине эта хартия будет использоваться для оправдания тотального засилия русского языка в средствах массовой информации, государственном аппарате, общественной жизни”, - отметил Т.ВОЗНЯК.

“Все это будет способствовать дальнейшей белоруссизации Украины, то есть полному вытеснению национальной культуры и языка”, - добавил политолог.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины В.ЯНУКОВИЧ сегодня, 9 марта, во время вручения Шевченковских премий в Каневе на Чернечей горе заявил, что украинский язык будет единственным государственным языком. Кроме того, по его словам, в Украине в обязательном порядке будет внедрена Европейская хартия региональных языков.