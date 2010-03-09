В Киеве состоится дебют ATB и Benni Benassi

13 марта о 20.00 в Международном выставочном центре (Киев, Броварской проспект, 15, м. Левобережная) состоится дебют ATB и Benni Benassi - их первое общее выступление как Boombox-хедлайнеров. Визуальные эффекты обеспечит гениальная команда 1024 Architecture.

ATB - непревзойденный музыкант, который уже более 10 лет пребывает на волне успеха электронного саунда.

Benny Benassi учредил целую эпоху танцевальной музыки. Его «Satisfaction» стал одним из самых известных треков за всю историю клубной культуры и разделил ее на периоды «до Satisfaction» и «после». К тому же, ремикс на трек «Bring the Noise» от Public Enemy получил Grammy в 2007-ом году.

Билеты на событие можно приобрести в театральных кассах и киосках Союзпечати (Пресса).

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