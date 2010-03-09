Ющенко: отдых придумали неглупые люди

Экс-президент Виктор Ющенко был на отдыхе в Карпатах, а теперь возвращается к политической деятельности.

Об этом он заявил журналистам на пресс-конференции, сообщает Украинская правдасо ссылкой на Лигу.

Отвечая на вопрос журналистов о том, чем он занимался в последнее время, Ющенко сказал: "Я вам скажу, что отдых придумали неглупые люди. Я хорошо отдохнул, был в Карпатах - там, где мне нравится больше всего".

"Скажу откровенно - время пролетело как один день, теперь я уже на работе", - заявил он.

По словам Ющенко, его теперешняя деятельность "относится к категории общественной". Он пояснил, что сейчас занимается формированием офиса и проекта, которым он лично планирует заниматься в будущем.