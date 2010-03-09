ЕЦ не пойдет в коалицию вместе с коммунистами

Народные депутаты от партии “Единый Центр” категорически отвергают любую возможность вхождения в новую коалицию в Верховной Раде вместе с фракцией коммунистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, о такой позиции своих коллег сегодня заявила заместитель председателя партии, народный депутат Леся ОРОБЕЦ.

Она обратила внимание на то, что даже гипотетические предположения о членстве коммунистов в будущем большинстве закрывают путь к его формированию конституционным способом. Ведь, по словам депутата, другой потенциальный участник новой коалиции – фракция НУ-НС - принципиально не согласится с присутствием в ней своих идеологических антагонистов.

«Это означает, что большинство с коммунистами может быть сформировано лишь на основе индивидуального членства народных депутатов, относительно которого пока нет исчерпывающего разъяснения Конституционного Суда. На сегодняшний день для депутатов от “Единого Центра” понятно, что при формировании коалиции «фактор коммунистов» и Основной Закон несовместимы”, – заявила Л.ОРОБЕЦ.

При этом она отметила, что пока сохраняются предпосылки к конституционному созданию большинства с участием фракций Партии регионов, НУ-НС и Блока Литвина. По мнению Л.ОРОБЕЦ, НУ-НС вполне способен выступить с общих позиций. В этой ситуации Президент Виктор ЯНУКОВИЧ как лидер политической силы, которая после победы на президентских выборах претендует на лидерство в формировании власти, может предложить потенциальным партнерам перечень приоритетов, на основе которых стоит объединять усилия.

«Убеждена, что коммунисты не могут быть в одной команде с новым главой государства, который на днях в Брюсселе объявил о неизменности курса Украины на европейскую интеграцию. В то же время фракции НУ-НС стоит согласиться на вступление в новую коалицию, которая провозгласит своими главными целями набор первоочередных экономических и социальных задач, без идеологических или других конфликтных примесей. Это вполне реальный сценарий, и НУ-НС нужно входить в большинство для объединения страны после длительного политического противостояния, стабилизации власти», – сказала депутат.

Л.ОРОБЕЦ считает, что такая коалиция должна помочь Президенту выйти из «властного пата», который ежедневно оборачивается большими потерями для страны. Исходя из этой необходимости, фракции НУ-НС сейчас нужно отказаться от претензий на должность руководителя правительства, которые могут загнать коалиционные переговоры в еще больший тупик.

В то же время депутат прогнозирует недолговечность возможной коалиции, поэтому досрочные выборы считает неизбежными. «Новое большинство, назначив премьера и новый состав Кабмина, в первую очередь должно будет одобрить государственный бюджет со статьей расходов на выборы. Следующим шагом коалиции должно стать принятие изменений к избирательному законодательству, которые возвращали бы мажоритарный принцип избрания местных советов и вводили открытые списки на выборах в парламент. Эти изменения, которые можно проголосовать пакетно, должны предшествовать объявлению местных выборов и досрочных перевыборов Верховной Рады. Только они способны завершить окончательное формирование власти на ближайшие пять лет, принести долгожданную стабильность в стране. Такой сценарий ради будущего Украины представляется наиболее реалистичным», - заявила Л.ОРОБЕЦ.